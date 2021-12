„În calitate de comandant șef, am vrut să profit de această ocazie pentru a spune mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Suntem recunoscători pentru curajul vostru, pentru sacrificiul vostru, nu numai pentru sacrificiul vostru, ci și pentru sacrificiul familiilor voastre”, a declarat Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii.

Și Prima Doamnă a ținut să le mulțumească soldaților. Jill Biden a mărturisit că și familia prezidențială este obișnuită cu absența celor dragi de sărbători și a amintit de fiul ei decedat, Beau Biden, care a fost în misiune în Irak.

„Îmi pare rău că nu sunteți aici. Știm cum e pentru familiile voastre să aibă un scaun gol la masă, așa cum am avut și noi”, a precizat Jill Biden, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Jill and I know how hard it is for our troops and their families to be apart during this season of togetherness. So today, we wanted to take the opportunity to say thank you. We’re grateful for all they do to make our freedom, security, and prosperity possible. pic.twitter.com/VSIjOYVezj