Fostul agent FBI Robert Hanssen, considerat cel mai mare trădător din istoria serviciului american, a fost găsit fără suflare, luni, în celula sa din închisoarea federală din Colorado în care își ispășea condamnarea pe viață.

Personalul închisorii a încercat resuscitarea lui Hanssen, dar fără succes. Nu a fost precizată cauza decesului lui Hanssen.

Robert Philip Hanssen avea 79 de ani. Fost agent FBI, acesta a fost condamnat la închisoare pe viaţă la începutul anilor 2000 pentru spionaj pentru Moscova în timpul şi după Războiul Rece, timp de aproximativ 22 de ani. El ar fi primit până la 1,4 milioane de dolari în numerar și diamante pentru informațiile pe care le-a oferit Moscovei.

Fostul agent FBI de contraspionaj Eric O’Neill a comentat pe contul său de Twitter după decesul moartea lui Hanssen că ar fi murit din cauze naturale, fiind închis de multă vreme. O’Neill ar fi fost cel care avea să ducă la prinderea cârtiței rușilor din FBI, serviciul desemnându-l în anii 2000, când avea 27 de ani, cu supravegherea lui Hanssen, explică chiar fostul agent FBI, potrivit spyscape.com.

BREAKING: I just heard that the FBI's most damaging spy Robert Hanssen, code name: Gray Day, passed away in his jail cell today. This closes the door on a huge moment in my life. I had hoped to confront him one last time, face to face. pic.twitter.com/4GtcEWEOMO