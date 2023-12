Donald Trump vrea să scoată Statele Unite din NATO și să îl lase pe Vladimir Putin să ajungă până la gurile Dunării. Este noua strategie luată în calcul de tot mai mulți analiști.

În plus, Statele Unite, România, Ucraina, Taiwan, Parlamentul European sunt în pragul schimbărilor totale de paradigme care vor reașeza polii de putere, spun analiștii. Războaiele finanțate de Statele Unite și miza Alianței Nord-Atlantice vor fi dictate de următorul președinte, relatează Realitatea PLUS.

„Joe Biden este o amenințare pentru democrație! Este o amenințare! Chiar și Vladimir Putin a zis. A auzit cineva de Vladimir Putin, al Rusiei? Spune că Biden, și acum citez: `persecuția motivată politic a rivalului său politic este foarte bună pentru Rusia, deoarece arată putreziciunea sistemului politic american, care nu poate pretinde să îi învețe pe alții despre democrație`”, a declarat fostul președinte american Donald Trump.

Profesorul american John J. Mearsheimer, adept al școlii neorealistice a gândirii politice, vine cu noi previziuni sumbre pentru Ucraina și NATO.

Regimul de la Kiev nu va mai avea suficienți militari pentru a continua războiul cu Rusia pe termen lung. Iar Putin vrea cel puțin 40% din Ucraina, iar peste un an va avea teritorii noi cucerite, mai spune profesorul. Dacă liderul de la Kiev nu acceptă un compromis, atunci conflictul va rămâne înghețat până când Occidentul nu va mai asigura sprijin militar.

Putin dă vina pe Occident că a atras Rusia și Europa într-un război pe care trebuie să îl susțină pe termen lung. Același lucru îl susține și Trump care vrea să schimbe acest lucru dacă va ajunge din nou președinte al Statelor Unite. Cu câteva zile în urmă, Putin a declarat că vrea un președinte american care să fie „mai constructiv” și acuză Statele Unite că orchestrează un întreg război hibrid împotriva Rusiei, potrivit Realitatea PLUS.



„Din acest punct de vedere istoric și al intereselor strategice ale Rusiei, aderarea Ucrainei la NATO nu este acceptabilă, nici în 10 și nici în 20 de ani. Știm că Rusia nu va merge la război împotriva Europei. Și nu avem de gând să facem asta”, a declarat președintele rus Vladimri Putin.

Trump vrea să retragă trupele americane NATO din Europa și astfel țările din Alianța Nord-Atlantică din jurul Rusiei să rămână doar cu propriile armate în fața amenințării rusești. În acest fel, Putin ar ajunge să cucerească fâșii întregi din Ucraina și să ajungă până la gurile Dunării.

O investigație a cotidianului german Bild, care citează surse din serviciile secrete, arată că Rusia are deja construită o hartă cu următoarele teritorii pe care le va anexa din Ucraina. În 2024 ar urma să cucerească o mare parte din Donbas, iar din 2026 să aibă deja control total asupra regiunilor Zaporojie și Harkov, relatează Pravda ucrianeană.

Planurile Rusiei pentru războiul din Ucraina





Chiar dacă Putin și-l dorește din nou pe Trump la Casa Albă, Congresul SUA a aprobat o lege care împiedică în viitor orice președinte care decide singur retragerea Statelor Unite din NATO.



Iar Donald Trump tocmai a fost eliminat de pe buletinele de vot din statul Colorado, relatează Realitatea PLUS. Curtea Supremă a ordonat retragerea republicanului de la alegerile prezidențiale de anul viitor. În martie 2024, Trump ar urma să fie judecat în trei dosare penale. Până acum, acesta a fost inculpat în patru state americane: Florida, Washington, New York și Georgia. Procurorul districtului Fulton l-a acuzat pe Trump că a manipulat alegerile din Georgia. În Manhattan, republicanul a fost acuzat de peste 30 de delicte legate de actrița porno Stormy Daniels înainte de alegerile din 2016, amintește Realitatea PLUS.