Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, îşi continuă campania electorală într-o măsură limitată din cauza problemelor de sănătate. Măsura vine în condițiile în care Erdogan desfăşoară o campanie electorală intensă înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale din 14 mai şi are de obicei câte trei apariţii publice pe zi.

Potrivit site-ului preşedinţiei, Erdogan a decis să nu fie prezent fizic, vineri, la inaugurarea unui pod programată la Adana, în sudul ţării. El va participa totuşi prin teleconferinţă în direct de la biroul său.

Erdogan ratează rar inaugurări de infrastructuri, ocazii cu care îşi face campanie pentru a fi reales la scrutinul ce va avea loc la 14 mai, comentează DPA, relatează agerpres.ro.

Preşedintele turc, în vârstă de 69 de ani, s-a simţit rău marţi seară, cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale. Iniţial a fost nevoit să-şi întrerupă un interviu TV în direct, din cauza unei indispoziţii stomacale, după care a luat o pauză în campanie. Miercuri, nu a fost prezent la deschiderea unei linii de tren de mare viteză la Ankara. Ulterior şi-a anulat şi activităţile electorale, după ce a contramandat toate mitingurile de campanie programate pentru miercuri şi joi.

Iar prima apariție oficială a lui Erdogan, după ce i s-a făcut rău marţi seara în timpul unui interviu televizat, s-a produs abia joi, 27 aprilie. El a apărut într-o videoconferinţă cu preşedintele rus Vladimir Putin, în care a părut foarte palid. În contrast izbitor cu Putin, care părea să fie într-o stare foarte tonică și i-a făcut și cu mâna, zâmbind larg, la începutul discuției. Cei doi lideri „au inaugurat” prima centrală nucleară din Turcia, construită de ruşi.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance in public after a sharp deterioration in his health.



At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y