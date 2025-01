Această afecțiune inedită nu era nouă pentru pacient; el raportase apariția culorii gri cu cinci ani în urmă, fără a găsi o explicație clară până acum.

Argintul, cauza principală

Investigațiile medicale au scos la iveală o concentrație de argint în sângele pacientului de peste 40 de ori mai mare decât valorile normale. Argintul acumulat în corp s-a transformat în granule oxidate microscopice, infiltrate în țesuturile dermice, glandele sudoripare și vasele de sânge. Această afecțiune, cunoscută sub numele de argiroză, este extrem de rară și determină schimbarea culorii pielii, care poate varia de la gri la albastru închis.

Argiroza este cauzată de expunerea prelungită la argint, fie prin contact direct, fie prin consumul de substanțe care conțin acest metal. În trecut, era întâlnită mai frecvent la minerii și artizanii care lucrau cu argint sau la persoanele care utilizau medicamente pe bază de argint.

Pericolele argintului coloidal

Un factor care contribuie la astfel de cazuri este utilizarea argintului coloidal, un supliment alimentar promovat pentru proprietăți pretinse, precum detoxifierea sau întărirea sistemului imunitar. Cu toate acestea, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a avertizat că argintul coloidal nu este sigur sau eficient pentru tratarea vreunei afecțiuni. Absorbția argintului prin plămâni, piele sau sistemul digestiv permite acumularea acestuia în țesuturi, iar expunerea la radiațiile UV intensifică efectele, determinând colorarea pielii.

Cazul acestui bărbat rămâne o enigmă. Deși era tratat pentru o tumoră benignă de prostată și lua doar un medicament comun – finasteridă, care nu conține argint – nu s-a descoperit o sursă evidentă de expunere. Pacientul, un fost chelner, nu prezenta riscuri asociate cu locul de muncă sau mediul casnic. De asemenea, niciun vecin sau membru al comunității sale nu avea simptome similare.

Deși argiroza are un impact major din punct de vedere estetic, este, în general, considerată o afecțiune benignă. Cu toate acestea, la concentrații ridicate, argintul poate afecta absorbția unor medicamente precum antibioticele sau tiroxina.

Din păcate, nu există metode cunoscute pentru eliminarea argintului din organism, iar efectele sale asupra culorii pielii sunt permanente. Pacientul va rămâne cu această nuanță cenușie, dar medicii vor continua să-i monitorizeze sănătatea pentru a preveni eventuale complicații.

Situația care a fost documentată în The New England Journal of Medicine, este un exemplu fascinant al modului în care substanțele din mediu pot influența organismul uman. Totodată, cazul atrage atenția asupra riscurilor utilizării suplimentelor alimentare fără susținere științifică.