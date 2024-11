„Oreșnik” este un prototip al unei rachete balistice cu rază medie de acțiune (IRBM), având o rază de acțiune sub 5.500 de kilometri. Aceasta poate lovi ținte din Europa din sud-vestul Rusiei, dar nu are capacitatea de a ajunge în Statele Unite. Lansarea rachetei, echipată cu un focos convențional, a fost notificată Statelor Unite cu puțin timp înainte, prin intermediul canalelor de reducere a riscului nuclear. Oficialii Pentagonului au subliniat că racheta ar putea fi modificată pentru a transporta focoase nucleare, dacă Rusia ar decide acest lucru.

„Este prima dată când observăm această armă în acțiune, ceea ce o face experimentală din punctul nostru de vedere”, a declarat Sabrina Singh, purtătoarea de cuvânt a Pentagonului.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut utilizarea acestei noi rachete balistice împotriva orașului Dnipro, indicând că ținta a fost o instalație a complexului militar-industrial ucrainean. Într-un discurs televizat, liderul de la Kremlin a reiterat poziția fermă a Rusiei în războiul cu Ucraina și Occidentul, subliniind că țara sa este pregătită pentru orice scenariu.

„Inginerii noștri au numit-o ‘Oreșnik’. Suntem gata să rezolvăm problemele pe cale pașnică, dar și să răspundem oricărei provocări”, a avertizat Putin. Totodată, acesta a menționat că Moscova nu exclude atacuri asupra statelor ale căror arme sunt folosite împotriva teritoriului rus.

O situație neobișnuită s-a petrecut în timpul unui briefing susținut de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei. Aceasta a fost sunată pentru a primi instrucțiuni să nu comenteze subiectul rachetei „Oreșnik”. După ce a discutat cu interlocutorul său, Zaharova a schimbat subiectul, menționând ulterior că Ministerul de Externe nu comentează aceste informații, fără a oferi detalii suplimentare.

"Da, salut", a spus Zakharova, conform înregistrării preluate de Sky News.

"Mash", a spus bărbatul, folosind porecla Mariei.

"Da, sunt la un briefing", a răspuns Zakharova.

"Despre lovitura cu rachete balistice asupra Yuzhmash [compania de rachete Pivdenmash] despre care vorbește mass-media occidentală, nu comentăm deloc", a transmis bărbatul.

Lansarea rachetei „Oreșnik” subliniază eforturile Rusiei de a-și moderniza arsenalul militar și de a testa noi strategii pe câmpul de luptă.

.@DepPentPressSec Sabrina Singh: "I can confirm that Russia did launch an experimental intermediate-range ballistic missile...The United States was pre-notified briefly before the launch through nuclear risk reduction channels." pic.twitter.com/igqx23ZZRv