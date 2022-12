STANDARD: La întâlnirea miniștrilor de interne de joi, dumneavoastră și Țările de Jos ați respins aderarea României la Schengen. Cu ce au greșit?

Gerhard Karner: Am votat împotriva admiterii Bulgariei și României în acest moment pentru că Schengen nu funcționează, altfel nu am avea 75.000 de imigranți neînregistrați în Austria. Și am sugerat amânarea aderării și votarea din nou în septembrie, de exemplu. După această fază poți spune: s-a întâmplat ceva, au urmat acțiunile măsurilor pe care Comisia UE le-a anunțat într-un prim pas? Procedurile pot aștepta, acțiunea este importantă.

PROBLEMA NOASTRĂ ESTE CĂ AVEM CEI MAI MULȚI MIGRANI DE DUPĂ 1956 (după reprimarea Revoluției anticomuniste din Ungaria - N.R.)

STANDARD: Dar doar o minoritate dintre persoanele care solicită azil în Austria vin prin România - majoritatea prin Serbia și Ungaria. România este supărată de abordarea Austriei.

G. Karner: Și eu sunt supărat. Anume despre procedura, actele juridice au fost puse pe masa practic peste noapte. De mai bine de un deceniu s-a discutat că Schengen ar trebui extins. Și acum vine brusc, fără a pregăti populația pentru ceea ce va aduce asta: E mai multă siguranță? Sau există un plus și un minus să riscați?

STANDARD: Dar sunteți singuri care au luat această poziție. Toate țările care sunt de asemenea afectate, cum ar fi Slovenia, Republica Cehă și Slovacia, nu merg în această direcție.

G. Karner: Republica Cehă deține în prezent președinția UE. Desigur, atunci când ești țara la președinție, vrei și tu să obții rezultate, înțeleg asta. Cred că este esențial ca acum să fie implementate măsuri eficiente pentru a reduce migrația ilegală și abuzul în materie de azil, de exemplu ca procedurile la frontiera externă să fie efectuate în Bulgaria.

UN INDIAN VREA SĂ LUCREZE ÎN AUSTIA SAU ITALIA, NU SĂ CEARĂ AZIL ÎN UNGARIA

STANDARD: Evaluarea dumneavoastră despre România și Bulgaria ar arăta diferit dacă nu ar exista alegeri în Austria Inferioară care să fie foarte importante pentru ÖVP pe 29 ianuarie?

G. Karner: Unul nu are nimic de-a face cu celălalt. Avem cel mai mare număr de refugiați din 1956. De fapt, migrație ilegală, pentru că știm că majoritatea sunt refugiați economici. Nu pot ignora asta. Și indiferent dacă sunt alegeri undeva sau nu, acestea sunt fapte și trebuie să mă ocup de ele ca ministru.

STANDARD: În Austria au fost aproape 40.000 de cereri de azil anul trecut, în Ungaria 40. Ce e în neregulă cu asta?

Karner: Dacă un indian care caută o viață economică mai bună vrea să lucreze în Austria, Italia, Spania sau Portugalia, atunci nimeni din Ungaria nu-l va face să rostească cuvântul „azil”. Pentru că nu vrea să lucreze în Ungaria, ci în Europa de Vest.

DE CE GONIȚI MIGRANȚI CARE AR PUTEA LUCRA IN DOMENII ÎN CARE AUSTRIA ARE DEFINIT

STANDARD: Solicitați o separare strânsă între azil și migrație. Așadar, de ce să nu le dați tunisienilor, de exemplu, care au experiență în turism în țara lor de origine, care este populară ca destinație de vacanță, vize de muncă pentru sectorul gastronomic austriac, care caută cu disperare muncitori?

Karner: O facem și trebuie să o facem și mai mult. (...) Tocmai am discutat din nou subiectul cu ministrul Muncii Martin Kocher, care este responsabil pentru imigrația legală și migrația forței de muncă. Sunt responsabil pentru lupta împotriva migrației ilegale. .

STANDARD: Cereți „protecție mai solidă a frontierelor externe” de la Comisia UE. Dar de ce sunteți împotriva unei chei de distribuție la nivelul UE pentru solicitanții de azil, în funcție de numărul de locuitori? Acest lucru ar scuti Austria cu a treia cea mai mare rată pe cap de locuitor din Europa pentru cererile de azil.

Karner: Pentru că este o discuție foarte teoretică. Pentru că desigur că poți schița la masa verde câți solicitanți de azil ar trebui să fie unde. Dar adevărul este că (...) în ciuda dificultăților actuale precum inflația, oamenii sunt fericiți că pot locui aici. Și asta înseamnă, de asemenea, că mulți oameni care vin ar prefera să locuiască în Austria decât într-o altă țară la est de noi. Se poate discuta mult timp structurile teoretice. Dacă nu funcționează, atunci nu are rost.

STANDARD: Corturile pentru solicitanții de azil sunt acum din nou demontate. În calitate de ministru de Interne, nu ați fi putut convinge țările să-și îndeplinească cotele de refugiați în alt mod decât prin poze cu orașe cu corturi?

Karner: Este mult mai frumos să raportezi conflicte decât să faci lucrurile să funcționeze bine. Și adevărul este că o mulțime de lucruri au funcționat foarte bine anul acesta, mai ales când a fost vorba de a-i ajuta pe ucraineni. (...) Dar da, sistemul și-a atins în cele din urmă limitele. Când am avertizat despre acest lucru în primăvară, mulți încă spuneau că încercam doar să distrag atenția de la orice scandal.

STANDARD: Doar o mică parte dintre persoanele care au solicitat azil în Austria au (rămas aici). Cei mai mulți dintre ei s-au mutat în alte țări UE – așa că nu au pus presiune asupra sistemului intern de azil.

Karner: Dar poliția a înregistrat încă 100.000 de oameni la graniță. Și de atunci cifrele au scăzut semnificativ. Ceea ce a realizat poliția din Nickelsdorf este enorm. Dar (...) cartierele de azil și-au atins limitele. Șeful agenției federale de protecție socială a avut atunci de ales: există persoane fără adăpost, adică tinerii din India și Tunisia dorm sub copaci, în piețele satelor, în gări - sau dorm în corturi la școlile de poliție?

TREBUIE MODIFICATĂ CONVENȚIA PRIVIND DREPTURILE OMULUI?

STANDARD: După inițiativa șefului clubului ÖVP (partdiul lui Karner - N.R.) , August Wöginger, de a schimba Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ați spus că „probabil trebuie să reajustați interpretarea”. Ce vrei să schimbi în mod concret?

Karner: Aceste lucruri sunt dezbătute, pentru că sistemul în sine nu funcționează. Și dacă există o jurisprudență care nu permite deportarea din Elveția în Italia, atunci există ceva acolo.

STANDARD: Ce ar trebui să schimbi?

Karner: Cred că este important ca toate reglementările asociate cu aceasta, cum ar fi sistemul european de azil și legea azilului, să revină la ideea inițială. Și anume pentru a ajuta acei oameni care sunt persecutați politic sau religios. Acest sistem este subminat din ce în ce mai mult și, prin urmare, este suprasolicitat. Acest lucru face dificil să-i ajuți pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor.

STANDARD: Convenția drepturilor omului este șantierul potrivit pentru asta? Aceasta include dreptul la viață, interzicerea torturii și a sclaviei.

Karner: Nu punem în discuție drepturile omului, nu e nimic rău în asta. Dar când există interpretări ale instanțelor europene care nu sunt în spiritul Convenției, este legitim să vorbim despre interpretare.