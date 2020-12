Ministerul Turismului și Organizaţia Națională de Turism din Grecia, cea mai înaltă distincție în cadrul World Travel Awards 2020

Incepând cu anul 1993, premiile WTA au fost acordate anual organizațiilor și instituțiilor care excelează în industria turismului. Cucerirea celei mai înalte distincții în competiția din acest an - un an cu multe provocări in turism - evidențiază Grecia ca un punct de referință universal pentru industria turismului.

Revendicând premiul pentru cea mai importantă organizație turistică la nivel internațional, Ministerul Elen al Turismului și EOT s-au confruntat în această competiţie cu cele mai bune organizații de turism din lume nominalizate la aceeasi categorie.

Anul acesta, din cauza restricțiilor sanitare, evenimentul WTA a fost organizat in format on-line, vineri, 25 Noiembrie 2020 și a fost transmis în întreaga lume din capitala Rusiei, Moscova.

Salutând premiul, Ministrul Turismului, domnul Haris Theocharis, a declarat urmatoarele: „Cu mare bucurie și mândrie acceptăm în numele țării noastre cea mai înaltă distincție a premiilor WTA, un premiu pe care țara noastră îl câștigă pentru prima dată. Grecia şi-a câştigat pe deplin statutul de " Cea mai bună Organizaţie de Turism din lume". Comunitatea internațională recunoaște efortul nostru susţinut și metodic, grija pentru sănătatea și siguranța pe care am reușit să o oferim milioanelor de turiști care au fost găzduiți în această vară în Grecia, munca excelentă efectuată de sectorul privat și angajați și de toți cei implicati în procesul turistic. Premiul WTA este o distincție extrem de importantă, care reflectă deschiderea cu succes a Greciei către turism în timpul pandemiei. „Arată că țara noastră, cu prudență, seriozitate și spirit de solidaritate, s-a ocupat în cel mai eficient mod de pandemia de COVID-19, fenomen considerat a fi cea mai mare provocare pentru turismul mondial, cel puțin în ultimii 20 de ani".

Președintele Organizației Elene de Turism, doamna Angela Gerekou, a declarat că „acest premiu este foarte important. În calitate de președinte al EOT, aș dori să mulțumesc WTA pentru sprijinul acordat. Astăzi, mai mult ca oricând, este marea noastră responsabilitate să realizăm cea mai rapidă și mai durabilă reabilitare a turismului. Dedic acest premiu tuturor eroilor și eroinelor din industria turismului. Sper și îmi doresc ca 2021 să marcheze începutul unui viitor mai bun".

Secretarul General al EOT, domnul Dimitris Fraggakis, a subliniat că „premiul WTA este o recunoaștere internațională a muncii depuse de Ministerul Turismului și în special de Organizația Elenă de Turism în condițiile nefavorabile din ultima perioadă. Într-o criză fără precedent am reușit să ne ridicăm, să menținem Grecia la înălțime și acest lucru este recunoscut de comunitatea internațională. Este, totuși, în același timp un vot de încredere în turismul grecesc în ansamblu, întrucât tot ceea ce am realizat anul acesta este produsul unui efort colectiv al tuturor celor implicați în industria turistică elenă. Acest premiu ne aparține în cele din urmă tuturor".