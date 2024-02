Platforma media de opoziție Nexta, din Belarus, a reamintit mesajul transmis rușilor de către Alexei Navalnîi.

„Ascultați-mă, am ceva foarte evident să vă spun. Nu aveți voie să renunțați. Dacă ei decid să mă ucidă, asta înseamnă că suntem extrem de puternici”, a început Navalnîi, care a făcut apel la ruși să se folosească de această putere colectivă uriașă pe care o au și să nu uite că este cea pe care încearcă să o suprime Kremlinul.

