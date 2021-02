Maximishin era medic sef adjunct in cadrul Spitalului de Urgenta din Omsk, locul in care a ajuns Navalnii dupa ce a fost otravit cu noviciok.

Spitalul a transmis joi, 4 februarie, un comunicat de presa, relatand ca Serghei Maximishin a murit "brusc" la varsta de 55 de ani.

"Cu regret, va informam ca medicul sef adjunct pentru anestezie si resuscitare din cadrul Spitalului de Urgenta №1, asistent al departamentului Universitatii medicale de stat din Omsk, doctor in stiinte medicale, Maksimishin Serghei Valentinovici a murit brusc", se spune in comunicatul transmis de Spital, fara a se preciza cauza decesului.

Navalnii a fost internat initial la sectia de otravire din cadrul spitalului de urgenta Nr.1 din Omsk, in 20 august 2020, dupa ce a fost otravit cu Novichok, in avionul in care se afla si care se indrepta din Siberia catre Moscova. Avionul a aterizat de urgenta in Omsk, dupa ce starea lui Navalnii s-a inrautatit.

Maximishin nu a oferit nicio informare de presa, la momentul internarii lui Navalnii. In calitate de medic sef adjunct al spitalului pentru anestezie si resuscitare, el a fost unul dintre cei mai importanti medici de la nivelul spitalului, relateaza CNN.

Lui Navalnii i-a fost indusa, medical, coma, la internare iar dupa multiple interventii externe, inclusiv pe linie diplomatica, el a fost scos din Rusia si dus in capitala Germaniei, unde a petrecut cinci luni pentru a se recupera dupa otravire.

Leonid Volkov, seful de cabinet al lui Navalny, a confirmat ca Maximishin a fost insarcinat cu tratarea liderului opozitiei. "Serghei Maximishin conducea departamentul care l-a tratat pe Alexey Navalnii, fiind responsabil cu tratamentul sau - in special de decizia privind coma indusa medical", a declarat Volkov pentru CNN.

"Maximishim stia mai mult decat oricine altcineva despre starea lui Alexei, asa ca nu pot respinge posibilitatea unui joc prostesc. Cu toate acestea, sistemul medical din Rusia este foarte slab si nu este neobisnuit ca medicii de varsta lui sa moara brusc. Ma indoiesc ca vor exista investigatii despre moartea sa", a adaugat el.