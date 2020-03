Măsuri de urgență în Franța. Granițele UE, închise. Macron: Deplasările populației vor fi drastic limitate

Presedintele Frantei, Emanuel Macron, a anuntat masuri dure de limitare a circulatiei cetatenilor in tara sa, in urmatoarele 15 zile, in incercarea de a opri raspandirea coronaviruslui.

Totodata, el a anuntat ca Uniunea Europeana isi va inchide, de marti la pranz, granitele externe, timp de 30 de zile.

"Toate calatoriile intre tari ne-europene si UE vor fi suspendate timp de 30 de zile. Suntem acum intr-un razboi. E unul sanitar, dar inamicul este aici", a spus Emmanuel Macron, intr-un discurs adresat natiunii franceze, luni seara.

Seful statului le-a cerut cetatenilor francezi sa stea acasa si sa nu iasa decat daca n-au incotro. De marti la pranz, orice deplasare neesentiala va fi limitata in Franta, vreme de 15 zile, potrivit BBC.

Se vor permte deplasari pentru cumparaturi, pentru a merge la munca (desi toate companiile care pot vor trebui sa incurajeze munca de acasa - n.red.) si pentru a merge la medic, atunci cand situatia o impune.

Dar deplasarile neesentiale vor fi sanctionate. In acest context, Macron a anuntat ca al doilea tur al alegerilor locale se amana.