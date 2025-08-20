Mărturii cutremurătoare ale unui veteran ucrainean ajuns să lupte pentru ruși: Mai bine mort decât rănit. Prizonieri și marginalizați social, folosiți drept carne de tun - VIDEO

Armata rusă folosește frecvent combatanți din păturile sociale defavorizate
Un fost combatant ucrainean a făcut mărturisiri cutremurătoare despre cum a asjuns să lupte sub uniformă rusească, împotriva propriilor compatrioți. Acesta a descris un mecanism cinic și brutal prin care prizonierii de război sunt transformați în carne de tun pentru armata lui Vladimir Putin. Potrivit relatării sale, deținuții sunt antrenați special pentru misiuni extrem de periculoase, adesea cu șanse minime de supraviețuire.

Într-un interviu pentru Euromaidan, Pavlo Pshenychnîi a povestit cum a ajuns, din militar în termen sub uniforma Ucrainei — care a luptat și a fost rănit în regiunea Donețk — să devină combatant în armata rusă, implicat în războiul împotriva propriei sale țări.

Acesta a relatat că, în 2022, după ce rușii au ocupat localitatea sa natală, autoritățile i-ar fi înscenat un flagrant cu marijuana și i-ar fi oferit o alternativă: ori 12,5 ani de închisoare, ori serviciu militar în armata rusă. Bărbatul a acceptat a doua variantă și a ajuns să lupte tot în regiunea Donețk, dar de cealaltă parte a frontului.

Taberele de instrucție rusești erau un adevărat iad, unde foștii condamnați care au supraviețuit luptelor deveneau antrenori pentru noii recruți, supuși unui regim inuman de pregătire.

Pshenychnîi a povestit că s-a trezit alături de prizonieri HIV-pozitivi, de alcoolici și drogați care nu-și aminteau cum s-au înrolat, de luptători străini și de alți locuitori din zonele ocupate. Toți erau considerați de armata rusă drept carne de tun.

„Decât să fi rănit, mai bine mort imediat. Pentru că vei putrezi unde ai căzut și nimeni nu te va evacua”, a relatat fostul soldat, care a găsit totuși o a treia cale: aceea de a se preda trupelor ucrainene.

„M-am bucurat că m-am predat — altfel, în câteva zile aș fi murit pur și simplu de deshidratare.”

Interesant este că relatatrea a fost comentată cu neîncredere de oameni din ambele tabere, majoritatea exprimându-și neincrederea față de sinceritatea fostului soldat.

 