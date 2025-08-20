Într-un interviu pentru Euromaidan, Pavlo Pshenychnîi a povestit cum a ajuns, din militar în termen sub uniforma Ucrainei — care a luptat și a fost rănit în regiunea Donețk — să devină combatant în armata rusă, implicat în războiul împotriva propriei sale țări.

Acesta a relatat că, în 2022, după ce rușii au ocupat localitatea sa natală, autoritățile i-ar fi înscenat un flagrant cu marijuana și i-ar fi oferit o alternativă: ori 12,5 ani de închisoare, ori serviciu militar în armata rusă. Bărbatul a acceptat a doua variantă și a ajuns să lupte tot în regiunea Donețk, dar de cealaltă parte a frontului.

Taberele de instrucție rusești erau un adevărat iad, unde foștii condamnați care au supraviețuit luptelor deveneau antrenori pentru noii recruți, supuși unui regim inuman de pregătire.

Pshenychnîi a povestit că s-a trezit alături de prizonieri HIV-pozitivi, de alcoolici și drogați care nu-și aminteau cum s-au înrolat, de luptători străini și de alți locuitori din zonele ocupate. Toți erau considerați de armata rusă drept carne de tun.

„Decât să fi rănit, mai bine mort imediat. Pentru că vei putrezi unde ai căzut și nimeni nu te va evacua”, a relatat fostul soldat, care a găsit totuși o a treia cale: aceea de a se preda trupelor ucrainene.

„M-am bucurat că m-am predat — altfel, în câteva zile aș fi murit pur și simplu de deshidratare.”

Interesant este că relatatrea a fost comentată cu neîncredere de oameni din ambele tabere, majoritatea exprimându-și neincrederea față de sinceritatea fostului soldat.