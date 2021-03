Am oferit autorităţilor egiptene asistenţa Statelor Unite pentru a ajuta la redeschiderea Canalului Suez", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.



"Aceste discuţii continuă şi sper să putem spune mai multe despre asta în curând", a adăugat ea în cursul unui briefing de presă.



Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al Armatei SUA (CENTCOM), comandantul Bill Urban, a indicat că Pentagonul planifică deja o eventuală misiune la faţa locului.



"Ne-am oferit să ajutăm Egiptul, suntem pregătiţi să facem acest lucru şi vom examina orice solicitare specifică pe care o primim", a spus el.



"Continuăm să supraveghem şi să evaluăm situaţia, dar în acest moment nu avem nimic de adăugat în ceea ce priveşte un ajutor specific", a adăugat comandantul Urban.



Potrivit unui responsabil militar american care a solicitat anonimatul, Statele Unite au propus autorităţilor egiptene să trimită la locul incidentului o echipă de experţi ai US Navy.



Dacă Egiptul face o cerere oficială, experţii ar putea fi trimişi sâmbătă din Bahrein, unde se află Flota a 5-a americană. Dar această cerere încă nu a fost primită şi misiunea "nu a fost aprobată", a precizat el pentru AFP.



Statele Unite sunt, de asemenea, dispuse să ofere indicaţii de securitate armatorilor care decid să evite Canalul Suez şi să ocolească Africa, ceea ce i-ar expune la zone cu risc ridicat de piraterie, a adăugat responsabilul militar american.



Dar nici Flota a 5-a americană, nici Forţa operaţională navală, o coaliţie maritimă internaţională cu sediul în Bahrein, nu vor putea să escorteze toate navele blocate.



"Cu siguranţă îi putem sfătui, dar nu vom putea să îi escortăm pe toţi", a subliniat el.



Ever Given, o navă portcontainer lungă de 400 de metri, a rămas blocată de marţi de-a latul Canalului Suez, pe unde trece circa 10% din comerţul maritim internaţional.



Potrivit revistei specializate Lloyd's List, peste 200 de nave sunt blocate la ambele capete şi în zona de aşteptare situată în mijlocul canalului, provocând întârzieri grave în livrările de petrol şi alte produse.