Maia Sandu: Ținta adevărată a Kremlinului este Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc României pentru sprijin și, în același timp, m-am adresat cetățenilor Republicii Moldova și i-am îndemnat să fie uniți și curajoși la alegerile din 28 septembrie.



Reporter: Când ați aflat că un adjunct din serviciul de informații viza interesele de stat ale României?



Maia Sandu: Am aflat din presă, că dv, dar instituțiile noastre va pot răspunde mai exact la aceste întrebări. Mulțumesc!