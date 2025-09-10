Maia Sandu: Ținta adevărată a Kremlinului este Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc României pentru sprijin și, în același timp, m-am adresat cetățenilor Republicii Moldova și i-am îndemnat să fie uniți și curajoși la alegerile din 28 septembrie.
Reporter: Când ați aflat că un adjunct din serviciul de informații viza interesele de stat ale României?
Maia Sandu: Am aflat din presă, că dv, dar instituțiile noastre va pot răspunde mai exact la aceste întrebări. Mulțumesc!
Maia Sandu susține că a aflat din presă despre spionul acuzat de trădare: Ținta Kremlinului este Uniunea Europeană
Maia Sandu susține că a aflat din presă despre spionul acuzat de trădare. Declarația președintei Republicii Moldova este cel puțin bizară, din moment ce Alexandru Bălan a fost șeful serviciilor secrete de peste Prut.
