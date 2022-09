Această speculaţie, care nu a fost luată în discuţie de nicio sursă de încredere, vine în timp ce mai multe curse aeriene care urmau să decoleze din capitala Beijing au fost anulate şi alte relatări neverificate vorbesc despre trenuri şi curse de autocar care de asemenea urmau să plece din Beijing anulate la rândul lor.



O înregistrare video de asemenea intens distribuită pe Twitter şi cu autenticitate neconfirmată susţine că arată o coloană de 80 de vehicule militare ce s-ar îndrepta spre Beijing.

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE