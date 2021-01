Lista impresionantă a artiștilor care vor cânta la ceremonia de inaugurare a lui Joe Biden. Lady Gaga va cânta imnul

Joe Biden urmează să fie numit președintele Statelor Unite într-o ceremonie fără precedent. Impresionantă este și lista de artiști care vor cânta la această festivitate deosebită:

Lady Gaga - Cunoscuta cântăreață este și cea care va interpreta imnul național

Bruce Springsteen - Un cântăreț extrem de apreciat în Statele Unite și cunoscut la nivel internațional

John Legend - Unul dintre jurații de la The Voice, actor și cântăreț

Tim McGraw - Un cântăreț de Country

Jennifer Lopez

Justin Timberlake

Eva Longoria

Kerry Washington

Kareem Abdul-Jabbar

Demi Lovato

The Foo Fighters - O trupă rock renumită

Bon Jovi

Tom Hanks - cunoscutul actor de la Hollywood

Stafful noului președinte american Joe Biden a divulgat lista pieselor și artiștilor care vor asigura coloana sonoară a ceremoniei de la Casa Albă. Pentru a nu da naștere comentariilor, realizatorii au distribuit în mod egal artiști clasici și moderni, reprezentanți ai tuturor etniilor majore.

Nu lipsesc din selecție melodii ale unor trupe rock precum Led Zeppelin sau Steely Dan, soul clasic - Marvin Gaye sau Steve Wonder, hip hop - Mary J. Blidge, A Tribe Called Quest, precum și hituri actuale de la SZA, Major Lazer sau Beyoncé, potrivit News.ro.



Piesele sugerează și ele intrarea într-o eră ceva mai liniștită, în plan social, după cei patru ani haotici ai mandatului Donald Trump: "Optimistic", "You Make My Dreams (Come True)", "Find Your Way Back", "Come Together", "Good Days", "Lovely Day", "We The People", "We're The Winners", "Make it Hot", "I'll Be Good To You".