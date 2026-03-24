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Liderul suprem al Iranului ar fi acceptat negocieri pentru încheierea conflictului - SURSE

Liderul suprem al Iranului ar fi acceptat negocieri pentru încheierea conflictului.

Liderul suprem al Iranului ar fi acceptat negocieri pentru încheierea conflictului.

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 mar. 2026, 14:37

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-ar fi informat în secret pe trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei ar fi aprobat începerea unor negocieri pentru un posibil acord

Potrivit unor surse citate de presa israeliană, Mojtaba Khamenei ar fi dispus să încheie rapid conflictul, dar doar în condițiile stabilite de Iran. Contextul este unul extrem de sensibil. Mojtaba Khamenei a preluat conducerea după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în primul atac din războiul dintre SUA, Israel și Iran. În acest moment, orice semnal de negociere este interpretat ca parte dintr-un echilibru fragil între presiune militară și soluții diplomatice.

Presiunea venită din partea SUA

Situația este amplificată de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a dat Teheranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În același timp, liderul american a anunțat că a amânat cu cinci zile eventuale atacuri asupra infrastructurii energetice din Iran, sugerând că există încă o fereastră pentru negocieri.

„Lucrurile merg foarte bine”, a declarat Donald Trump pentru Fox News, adăugând că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul în termen de cinci zile sau mai puțin și că Iranul dorește să încheie un acord.

Iranul neagă orice discuții

Pe de altă parte, poziția oficială a Iranului este complet diferită. Agențiile de stat Fars și Tasnim, apropiate de Gărzile Revoluționare, susțin că nu există niciun contact cu administrația americană, nici direct, nici prin intermediari. Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a transmis clar că nu există negocieri în desfășurare.

„Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”.

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