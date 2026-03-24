Liderul suprem al Iranului ar fi acceptat negocieri pentru încheierea conflictului - SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 mar. 2026, 14:37

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-ar fi informat în secret pe trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei ar fi aprobat începerea unor negocieri pentru un posibil acord

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