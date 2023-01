„Nu, acest lucru nu mai este negociabil. Pensionarea la 64 de ani și accelerarea reformei este compromisul pe care l-am propus după ce am ascultat organizațiile patronale și sindicale, după ce am făcut schimb de opinii cu diferitele grupuri parlamentare. Și, vă spun eu, este necesar pentru a asigura echilibrul sistemului”, a declarat premierul Franței, Elisabeth Borne, la Franceinfo.

Strike action over Macron’s pensions plan brings major disruption to France https://t.co/FKQ2DMJ7ci

Proiectul de lege prevede ca pe lângă majorarea vârste de pensionare să fie prelungită și durata cotizării la fondul de pensii de la 41 la 43 de ani pentru încasarea unei pensii de stat complete, precum și eliminarea unora dintre regimurile speciale de pensii.

France braces for second nationwide strike against pension reform https://t.co/alzENduIFc pic.twitter.com/iCvkvGHe5g