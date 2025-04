Această realizare vine la capătul unui parcurs academic început după moartea soției sale, Angela Orri, survenită în urmă cu 11 ani. Studiul a devenit pentru el un mod de a-și găsi alinarea și de a da un nou sens vieții.

Spinelli și-a reluat studiile la vârsta la care majoritatea oamenilor se retrag din viața publică. În 2018, a absolvit Filosofia la Universitatea din Macerata, în regiunea Marche. A urmat apoi o diplomă în Istorie, iar marți a revenit la pasiunea sa inițială, susținând cu succes o lucrare de licență în domeniul științelor filosofice.

O lucrare dedicată căutării adevărului și memoriei soției

Ultima sa teză, intitulată „Întoarcerea lui Euridice: Memorie și viitor în Giordano Bruno”, explorează ideile anti-dogmatice ale celebrului filosof ars pe rug în 1600. „Drumul nu a fost ușor, mai ales în ultimii ani, când l-am studiat pe Bruno. Mă consider norocos că am rătăcit prin tărâmurile filosofiei. Poate că eu chiar am găsit o parte din adevăr”, a spus Spinelli, emoționat, în fața comisiei.

Lucrarea a fost dedicată profesoarei Arianna Fermani, pe care o consideră o sursă de inspirație, și rectorului John McCourt, pentru implicarea sa în promovarea educației.

Un exemplu de perseverență pentru noile generații

Departe de a fi doar o poveste despre performanță academică, parcursul lui Italo Spinelli este un mesaj puternic pentru tineri. „Le spun mereu: nu renunțați dacă un examen merge prost. Și mie mi s-a întâmplat să fiu respins, dar important este să continui. Rezultatele vin dacă muncești”, a mărturisit proaspătul absolvent.

Rectorul John McCourt a elogiat contribuția lui Spinelli la comunitatea universitară: „În acești ani, Italo a fost mai mult decât un student – a devenit parte din familia noastră. Studenții, profesorii și personalul administrativ au fost cuceriți de entuziasmul și dedicarea lui”.

Chiar dacă nu are în plan o a patra diplomă, Italo nu renunță la activitate.