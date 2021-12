Reportajul Tg1 arată ce s-a întâmplat cu jurnalista Lucia Goracci și echipa ei, în cadrul interviului cu senatoarea română no vax - Diana Iovanovici Șoșoacă.

După câteva întrebări despre gestionarea pandemiei în România și despre starea spitalelor din țară, senatoarea antivaccinistă a închis echipa de jurnaliști în biroul ei și a sunat la poliție.

Doar datorită intervenției ambasadei Italiei, idupă ce au fost bătuți și percheziționați, jurnaliştii au fost eliberaţi, povestesc cei de la Tg1.



Reporterii italieni au venit să filmeze, vineri, 10 decembrie, la cabinetul de avocatură al senatoarei, iar soțul său l-a agresat pe unul din polițiștii care au venit la fata locului chemați de reporteri. Conflictul ar fi pornit după ce acesta și Diana Șoșoacă nu ar fi căzut de acord cu reporterii italieni pe marginea întrebărilor la care să răspundă.

Silvestru Șoșoacă este acuzat că l-a agresat pe unul dintre ofițerii de poliție, chemat să rezolve un conflict. În schimb, polițistul la fost agresat de soțul Dianei Șoșoacă, pe fondul unor discuții în contradictoriu cu reporterii la cabinetul de avocatura al senatoarei.

Pe de altă parte, Diana Șoșoacă susține că reporterii italieni se fac vinovați de violarea vieții private și a sediului casei de avocatură.

Lucia Goracci, plângere penală împotriva Dianei Șoșoacă

Reputată jurnalistă din Italia, corespondent de război în mai multe zone de conflict, a depus o plângere penală de zece pagini la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva Dianei Șoșoacă și a soțului său, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, precizând că acesta ar fi muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", a spus jurnalista Lucia Goracci.