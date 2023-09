Ploile abundente care au căzut în noaptea de joi spre vineri în nord-estul Statelor Unite au inundat străzile din New York şi au paralizat parţial funcţionarea metroului şi a aeroporturilor locale, determinându-le pe autorităţile americane să îndemne populaţia să dea dovadă de prudenţă, potrivit AFP, citată de agerpres.ro.

Inundații în New York, 29 septembrie 2023 / Foto: Profi Media

Peste 8,5 milioane de oameni au fost avertizați despre inundațiile iminente vineri dimineața în mai multe zone din New York și New Jersey, a anunțat biroul National Weather Service din regiune, potrivit CNN.

Inundații în New York, 29 septembrie 2023 / Foto: Profi Media

🇺🇸 | Así amanece la ciudad de New York hoy.pic.twitter.com/N5Dt2JOa1E — UHN Plus (@UHN_Plus) September 29, 2023

Milioane de new-yorkezi au primit alerte de la serviciul meteorologic vineri dimineață, avertizând despre „situația periculoasă și care pune viața în pericol”, cu un risc „considerabil” de pagube provocate de inundații.

Inundații în New York, 29 septembrie 2023 / Foto: Profi Media

Alerta de inundații va afecta aproximativ 25 de milioane de oameni din nord-est, iar zona ce cuprinde cele trei state din New York se confruntă cu un risc „moderat” de nivel 3 din 4 pentru inundații rapide, a avertizat Serviciul Național de Meteorologie, relatează CNN.





Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a decretat "stare de urgenţă" pentru New York, Long Island şi estul metropolei americane, precum şi în valea râului Hudson, din cauza "precipitaţiilor extreme pe care le observăm", a anunţat aceasta.





Imagini obţinute de jurnalişti de la AFP, companii mass-media locale şi utilizatori ai reţelelor de socializare arată vehicule care înaintează cu dificultate pe străzi inundate sau chiar complet blocate din cauza apei care ajunge până la geamurile maşinilor.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV — shaone (@shaonedon) September 29, 2023





Inundații în New York, 29 septembrie 2023 / Foto: Profi Media

Mai multe staţii din gigantica reţea de metrou a oraşului american au fost parţial inundate şi mai multe linii centrale au fost închise în Brooklyn.

"Continuăm să evacuăm apa de pe şine care a fost adusă de inundaţiile produse în mai multe gări din Brooklyn şi Manhattan", a anunţat compania de metrou newyorkeză pe contul ei de pe reţeaua de socializare X.

JUST IN: New York City is experiencing massive flooding causing the water to leak into the subway.



NYC is quickly becoming a 3rd world country.



I guess when you become a sanctuary city and have to set aside 12 billion dollars to provide housing and support to hundreds of… pic.twitter.com/xWz745GojG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 29, 2023

Un cunoscut comentator politic și om de afaceri american dă vina pentru pagubele provocate de inundații pe lipsa investițiilor în New York și finanțarea doar a locuințelor pentru imigranți: „Orașul New York se confruntă cu inundații masive ce provoacă scurgeri de apă în metrou. Iar New York devine rapid o țară din lumea a treia. Bănuiesc că atunci când devii un oraș sanctuar, uriaș „adăpost”, și trebuie să aloci 12 miliarde de dolari pentru a oferi locuințe și sprijin pentru sute de mii de migranți, nu poți avea lucruri bune precum un metrou funcțional. Acest lucru se va înrăutăți doar pentru New York”, a scris Collin Rugg pe platforma X, fostă Twitter.

🇺🇸 In the USA, New York subways are disrupted as more heavy rain triggers flooding#flood #NY pic.twitter.com/UXT2VKX2II — Attentive Media (@AttentiveCEE) September 29, 2023





Aeroportul La Guardia a anunţat la rândul său că toate căile de acces către terminalul A sunt "în prezent închise".



Politiciana Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentantă a Partidului Democrat în Congres, a anunţat într-un e-mail adresat angajaţilor ei că precipitaţii cuprinse între 50 şi 120 de litri pe metru pătrat au căzut în cartierele Manhattan, Queens şi Brooklyn şi că alte precipitaţii cuprinse între 25 şi 70 de litri pe metru pătrat sunt aşteptate în aceleaşi zone, relatează agerpres.ro.

Potrivit serviciilor americane de meteorologie, intemperiile sunt cauzate de o zonă depresionară aflată de-a lungul regiunii Mid-Atlantic, care atrage aer umed de deasupra oceanului, "producând zone cu ploi puternice deasupra regiunilor din nordul şi estul ţării".

Aceste inundaţii sunt tratate cu mare seriozitate de autorităţile din New York, unde uraganul Ida a provocat în septembrie 2021 moartea a 13 persoane (şi a mai multor alte zeci în regiunile adiacente), cele mai multe dintre victime fiind blocate în subsoluri de imobile transformate în apartamente într-un oraş afectat de o gravă criză a locuinţelor.