Sute de hectare de teren din regiunile Shkodra și Lezha din nord-vestul Albaniei au fost măturate de viiturile puternice. În zona de munte, ploile torențiale au făcut ravagii. O familie a fost prinsă în mijlocul furtunii în timp ce voia să ajungă acasă.

Bărbatul de 50 de ani de la volan a pierdut complet controlul mașinii după ce autoturismul a fost luat de ape.

President #BajramBegaj had a telephone conversation with the Prefect of Shkodra, Majlinda Angoni, who informed him about the dangerous situation created by bad weather in the Shkodra District, due to heavy rainfall over the last 24 hours.https://t.co/ay2XFgYnhY