Autorităţile metropolei, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie din Kanpur, au efectuat joi după-amiază un prim test cu un avion monomotor Cessna deasupra oraşului Burari, situat la nord de teritoriul Uniunii Delhi. „A fost efectuat un zbor de testare a inseminării în timpul căruia au fost lansate rachete de inseminare a norilor”, a explicat Manjinder Singh Sirsa, ministrul Mediului din Delhi.

„Acest zbor (avea ca obiectiv) verificarea capacităţilor de însămânţare a norilor, pregătirea şi autonomia aparatului, evaluarea capacităţilor echipamentelor şi rachetelor (utilizate) pentru însămânţare, precum şi coordonarea între toate agenţiile”, a precizat Singh Sirsa. „Dacă condiţiile rămân favorabile, Delhi va avea prima sa ploaie artificială pe 29 octombrie”, a anunţat Rekha Gupta, ministrul-şef.

Natura substanţei chimice utilizate în cadrul acestui test nu a fost precizată, menţionează AFP.

Megapolisul cu peste 30 de milioane de locuitori figurează în mod regulat printre capitalele cele mai poluate de pe planetă. În fiecare iarnă, aerul rece rămâne blocat sub un strat de aer mai cald, care formează un „capac” ce împiedică norul toxic şi cu miros înţepător, generat de fabrici, traficul auto şi arderile agricole, să se disperseze la altitudine.

Nivelurile de PM2,5 - cele mai periculoase particule, deoarece se difuzează în sânge - ating în unele zile până la 60 de ori nivelul maxim zilnic recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

De la începutul săptămânii, nivelul poluării a crescut, în special după Diwali, sărbătoarea hindusă a luminilor, în timpul căreia locuitorii lansează rachete pirotehnice şi detonează petarde mari, foarte poluante. În octombrie, Curtea Supremă a relaxat „interdicţia totală” privind utilizarea artificiilor şi a autorizat utilizarea „artificiilor ecologice”, care ar trebui să emită mai puţine particule şi gaze.

Marţi, în zori, nivelul de microparticule PM2,5 a atins de peste 56 de ori limita zilnică, potrivit companiei elveţiene IQAir, specializată în monitorizarea calităţii aerului.

Vineri dimineaţă, concentraţiile de PM2,5 erau, în anumite părţi ale New Delhi, de 24 de ori mai mari decât pragul stabilit de OMS, potrivit IQAir.

Nivelul foarte ridicat de poluare a înnegrit celebrul Fort Roşu din Delhi, datând din secolul al XVII-lea, potrivit unui studiu realizat în septembrie. O crustă groasă şi neagră a început să acopere zidurile impunătoare din gresie roşie ale acestui fort construit în secolul al XVII-lea şi clasificat ca patrimoniu mondial UNESCO, potrivit acestui studiu realizat de o echipă comună de cercetători indieni şi italieni, publicat în revista Heritage.

Inventată în anii 1940, tehnica de însămânţare a norilor constă în trimiterea cu avionul, drona sau tunul de la sol a unei substanţe, de exemplu iodură de argint, pentru a favoriza formarea ploii. Concepută iniţial pentru a combate seceta, aceasta este utilizată şi pentru a combate incendiile forestiere sau pentru a reduce dimensiunea grindinei. În 2008, China a folosit-o pentru a încerca să împiedice ploaia să cadă peste infrastructura Jocurilor Olimpice de la Beijing. Cercetările au arătat că operaţiunile de inseminare, care suscită dezbateri din cauza consecinţelor lor asupra mediului, nu produc întotdeauna rezultatele scontate.