Incidente și incendii la Paris în apropierea Gării Lyon

Protestatarii au incendiat pubele și scutere, ceea ce a determinat ca în zonă să de degaje mult fum. Partea subterană a gării Lyon a fost evacuată din precauție, a anunțat compania feroviară SNCF. Gara a fost închisă, iar circulația metroului care o deservește a fost suspendată.

Concertul de la Paris vine într-un context deosebit de tensionat între partizanii și opozanții regimului din Republica Democratică Congo.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q