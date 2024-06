De ce își transporta femeia inima

După ce i-a fost transplantată o nouă inimă, Jessica, cum este numită tânăra, și-a donat vechea inimă pentru cercetări științifice. În mod surprinzător, inima i-a fost returnată ulterior, iar ea a decis să o transporte cu avionul într-o pungă de plastic. La controlul de securitate, polițiștii au descoperit organul și au fost șocați de descoperire.

Polițiștii de frontieră au petrecut o oră verificând dacă inima reprezenta vreun pericol pentru siguranța celorlalți pasageri. După ce au constatat că totul era în regulă, i-au returnat organul și i-au permis femeii să își continue călătoria cu inima în bagajul de mână.

Jessica a descris experiența ca fiind extrem de neobișnuită: „A fost o experiență ciudată. Am stat acolo timp de o oră încercând să fac să ajungă inima aceasta în Australia. Totuși, acum o am și este în siguranță în garderoba mea.”

Povestea unei supraviețuitoare

Jessica a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale din cauza malformațiilor cardiace congenitale. Procesul de transplant a fost unul lung și complicat, necesitând o perioadă de așteptare de 16 luni pentru a primi o nouă inimă.

„În decembrie 2016, am fost evaluată pentru un transplant de inimă și ficat. Pentru că în Noua Zeelandă și Australia nu se mai făcuse așa ceva în cazul unei persoane cu probleme cardiace congenitale, medicii au deliberat mult timp înainte de a lua decizia finală. În cele din urmă, am fost înscrisă pe lista de transplant în aprilie 2017 și am așteptat 16 luni,” a explicat Jessica.

Incidentul din aeroport rămâne unul dintre cele mai neobișnuite cazuri întâlnite de polițiștii de frontieră, ilustrând complexitatea și imprevizibilitatea vieții moderne.