Cum s-a produs confuzia?

Potrivit presei locale, încurcătura s-a produs în momentul predării celor mici, după ce educatoarea de serviciu a făcut o greșeală în procesul de identificare. Bărbatul nu și-a dat seama de eroare, întrucât afară era deja întuneric, iar micuțul – un băiat de doar un an – dormea liniștit.

Situația a ieșit la iveală abia când mama copilului real a sosit să își ia fiul și a descoperit că acesta nu mai era în grădiniță. Alertată, conducerea centrului a acționat rapid, iar copilul a fost readus în siguranță. Din fericire, niciunul dintre copii nu a fost rănit, dar atât părinții, cât și personalul au trecut prin clipe de panică.

Educatoarea considerată responsabilă a fost concediată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibilă o asemenea greșeală.

Reprezentanții rețelei First Steps Learning Academy și-au cerut scuze publice familiilor afectate și comunității. „Regretăm profund acest incident izolat și supărător și ne asumăm responsabilitatea pentru suferința provocată”, a declarat Trisha Hastie, purtătoarea de cuvânt a instituției, citată de Daily Mail.

Ca măsură de siguranță suplimentară, grădinița a introdus noi protocoale: carduri speciale de ridicare autorizată, personal suplimentar în intervalele aglomerate și legitimații cu fotografie pentru fiecare copil.