Femeia a fost dusă în arestul Poliției, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului nefericit, au informat reprezentanții poliției timișorene.

Activitățile au fost desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați, luni, că pe strada Calea Martirilor din Timișoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat.

La fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de un an și opt luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia. În c iuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical sosit la fața locului, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor, arată Poliția Timiș.