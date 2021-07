Numarul persoanelor care se aflau in cladirea in flacari era necunoscut, iar familiile adunate in apropiere spuneau ca se tem ca bilantul ar putea fi cu mult mai mare.

Politia si martorii afirma ca incendiul a izbucnit joi, 8 iulie, catre ora locala 17.00, la fabrica Hashem Food and Beverage, care functioneaza intr-o cladire de sase etaje, la Rupganj, un oras industrial situat in apropiere de capitala Dacca.

Incendiul continua sa faca ravagii vineri dimineata.

Foto: Profi Media

Alte cel putin 30 de persoane au fost ranite - dintre care unele s-au aruncat afara pe geam, de la etajele de sus, din cauza inaintarii rapide a flacarilor, a anuntat inspectorul de politie Sheikh Kabirul Islam.

Foto: Profi Media

Politia a anuntat, initial, ca zeci de muncitori au fost dati disparuti, dupa care a revenit asupra acestui anunt si a recunoscut ca nu cunoaste numarul persoanelor care nu raspund la apel, noteaza ziare.com.

Incendiile si surparile de cladiri sunt frecvente in Bangladesh, o tara saraca din Asia de Sud, mai ales in importanta industrie textila a tarii, din cauza unei nerespectari frecvente a masurilor si normelor de securitate.