Până în prezent, nu au fost înregistrate victime. Clădirea Emaar de lângă Burj Khalifa a luat foc. În videoclipul postat pe internet se pot vedea flăcările care au cuprins turnul Emaar.

Raportul presei locale Khaleej Times a spus că incendiul a început într-un apartament inferior, apoi s-a extins la etajele superioare. Serviciile de urgență au ajuns la fața locului, au relatat jurnaliștii. Oamenii legii au închis zona.

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq