Programul de vaccinare se va face prin instituţiile şcolare, cum se întâmplă deja în cazul altor vaccinuri, cu consimţământul părinţilor sau responsabililor, potrivit Ministerului Sănătăţii.



"Am acceptat recomandarea medicilor-şefi de a extinde vaccinarea la cei între 12 şi 15 ani", a declarat ministrul sănătăţii britanic Sajid Javid, subliniind că serviciul public de sănătate, NHS, "este gata să livreze vaccinul" pentru această categorie de vârstă.



Competente în materie de sănătate, guvernele locale scoţian, galez şi nord-irlandez vor trebui la rândul lor să-şi anunţe decizia.



Recomandarea medicilor-şefi diferă de concluziile comitetului care supervizează campania de vaccinare (JCVI), ceea ce ar putea genera reticenţă din partea familiilor în a o aplica, în pofida temerilor legate de începerea noului an şcolar.



Această recomandare presupune că trei milioane de adolescenţi din această categorie de vârstă ar fi eligibili în Regatul Unit pentru a primi o primă şi unică doză de vaccin Pfizer/BioNTech.



Cei patru medici-şefi britanici au cerut comitetului să se pronunţe asupra administrării unei a doua doze adolescenţilor din această categorie de vârstă, atunci când mai multe date vor fi disponibile la nivel global.



În recomandarea lor, ei iau în calcul impactul pandemiei asupra educaţiei adolescenţilor şi subliniază că vaccinarea ar putea permite "reducerea (însă nu eliminarea) perturbărilor din învăţământ".



În pofida îngrijorărilor legate de începerea noului an şcolar, JCVI a estimat în urmă cu 10 zile că beneficiul extinderii vaccinării la cei cu vârste între 12 şi 15 ani este unul marginal. Virusul prezintă un risc scăzut pentru copiii în stare de sănătate bună, a estimat el, recomandând totodată guvernului să solicite şi alte opinii.



Copiii de peste 12 ani care prezintă probleme de sănătate ce îi fac vulnerabili la COVID-19 sunt deja eligibili pentru vaccinare, deschisă pentru toţi tinerii cu vârste între 16 şi 17 ani.



Numeroase ţări occidentale, precum Franţa şi SUA, vaccinează de mai multe săptămâni adolescenţi, astfel că programul de vaccinare din Regatul Unit pare să nu ţină pasul, după o demarare accelerată a campaniei în decembrie anul trecut.



De la începutul pandemiei, peste 134.000 de persoane au decedat în Regatul Unit în decursul celor 28 de zile care s-au scurs după testarea lor pozitivă la COVID-19. Această ţară, cu peste 66 de milioane de locuitori, înregistrează circa 30.000 de noi cazuri pe zi.



Premierul Boris Johnson urmează să prezinte marţi planul său de luptă împotriva virusului în timpul iernii, pe fondul temerilor revenirii patologiilor sezoniere şi al presiunii foarte mari asupra sistemului de sănătate.