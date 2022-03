Senatorul american Lindsey Graham a îndemnat joi ca "cineva din Rusia" să-l asasineze pe preşedintele Vladimir Putin, pentru a face "un mare serviciu" Rusiei şi restului lumii, relatează Agerpres.



"Cineva din Rusia trebuie să ia taurul de coarne (...) şi să-i vină de hac acestui individ", a afirmat senatorul republican într-o emisiune televizată.



El şi-a aprofundat ideea într-o serie de mesaje pe Twitter, afirmând că "singurii care pot rezolva problema asta sunt ruşii".



"Există vreun Brutus în Rusia?" - s-a întrebat Graham, făcând referire la unul din asasinii împăratului roman Iulius Cezar.



Senatorul american s-a întrebat şi dacă există în armata rusă "un colonel Stauffenberg, dar mai eficient", aluzie la ofiţerul german Claus von Stauffenberg, autorul unui atentat cu bombă - ratat - împotriva lui Adolf Hitler, în 1944. "Aţi face un mare serviciu ţării voastre şi restului lumii", a adăugat el.



Lindsey Graham, care a fost unul din aliaţii apropiaţi ai fostului preşedinte Donald Trump, a prezentat vineri în Senatul SUA o rezoluţie de condamnare a preşedintelui rus şi a liderilor săi militari, în care aceştia sunt acuzaţi că au comis "crime de război" şi "crime împotriva umanităţii". Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022