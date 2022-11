Capitala Greciei, unde circulaţia auto este de obicei una intensă, părea aproape un oraş mort miercuri dimineaţa, transporturile în comun - autobuzele, metroul, tramvaiul, trenul interurban, precum şi taxiurile - încetând să funcţioneze.

#BREAKING : Tear gas fired, Molotov cocktails thrown as anti-government demonstrations turn violent in central Athens, Greece pic.twitter.com/XzMskbvSD3

De asemenea, nicio legătură maritimă nu este asigurată între continent şi insulele din Marea Egee (est) şi Ionică (vest), din cauza participării sindicatului marinarilor (PNO) la grevă, a doua de la începutul acestui an împotriva scăderii puterii de cumpărare.

Telecom & IT Workers' Union of Athens @SETIPATTIKIS lights up the #GreeceGeneralStrike #GeneralStrikeNov9 pic.twitter.com/NE5LADtB82