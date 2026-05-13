Franțuzoaica infectată cu hantavirus, în stare critică la ATI: a fost conectată la un plămân artificial

O franțuzoaică, fostă pasageră a navei Hondius, este grav afectată de o infecție cu hantavirus. Femeia în vârstă de 65 de ani se află în secția de terapie intensivă la Paris, într-o „stare gravă”, a anunțat ministrul Sănătății, Stéphanie Rist.

Turistă care fusese repatriată de pe nava de croazieră Hondius împreună cu alți patru pasageri weekendul trecut, are în prezent „cea mai severă formă a prezentării cardiopulmonare”, iar pentru a-i asigura „o oxigenare artificială, are un plămân artificial, o derivare a sângelui pentru a permite, sperăm, depășirea momentului critic, timpul necesar ca plămânul agresat de acest virus și leziunile peretelui vascular să se poată reface”, au transmis specialiștii, potrivit Le Monde .

Ceilalți patru pasageri ai navei „se simt bine” și „sunt supuși unei supravegheri medicale stricte” în spital, a subliniat ministra.

Autoritățile sanitare din Hexagon insistă asupra faptului că nu există niciun semnal de circulație a virusului, iar îngrijorările unei populații încă traumatizate de amintirea Covid-19 sunt nejustificate.