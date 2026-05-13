Franțuzoaica infectată cu hantavirus, în stare critică la ATI: a fost conectată la un plămân artificial
Pacient ATI (arhiva, Profimedia)
O franțuzoaică, fostă pasageră a navei Hondius, este grav afectată de o infecție cu hantavirus. Femeia în vârstă de 65 de ani se află în secția de terapie intensivă la Paris, într-o „stare gravă”, a anunțat ministrul Sănătății, Stéphanie Rist.
Turistă care fusese repatriată de pe nava de croazieră Hondius împreună cu alți patru pasageri weekendul trecut, are în prezent „cea mai severă formă a prezentării cardiopulmonare”, iar pentru a-i asigura „o oxigenare artificială, are un plămân artificial, o derivare a sângelui pentru a permite, sperăm, depășirea momentului critic, timpul necesar ca plămânul agresat de acest virus și leziunile peretelui vascular să se poată reface”, au transmis specialiștii, potrivit Le Monde.
Ceilalți patru pasageri ai navei „se simt bine” și „sunt supuși unei supravegheri medicale stricte” în spital, a subliniat ministra.
Autoritățile sanitare din Hexagon insistă asupra faptului că nu există niciun semnal de circulație a virusului, iar îngrijorările unei populații încă traumatizate de amintirea Covid-19 sunt nejustificate.
