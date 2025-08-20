Numerele norocoase

Extracția de marți a adus șansa vieții pentru câștigător, care a nimerit combinația perfectă: 24, 31, 34, 41, 43, la care s-au adăugat stelele 6 și 8. Fondul de premii ajunsese la plafonul maxim, după ce la tragerea precedentă din 15 august – unde erau în joc 234 de milioane de euro – nu s-a înregistrat niciun câștigător.

Pe site-ul oficial al companiei Française des Jeux (FDJ United), organizatorul jocului, mesajul a fost simplu și plin de entuziasm: „Jackpotul de 250.000.000 de euro a fost câștigat! O veste excelentă care va face fericit un norocos!”

O sumă colosală

Câștigătorul intră direct în rândul celor mai bogați oameni din Franța. Potrivit clasamentului „Challenges 2025”, înainte de impozitare, noul milionar se află deja în top 500 al celor mai înstăriți francezi – o performanță incredibilă pentru cineva care a mizat doar pe un simplu bilet de loterie.

Jackpotul EuroMillions rămâne unul dintre cele mai spectaculoase din lume. Anul acesta, pe 28 martie, un jucător din Austria reușise să câștige pentru prima dată impresionanta sumă pusă în joc, urmat apoi de un irlandez la tragerea din 18 iunie. Franța revine acum în centrul atenției cu acest record istoric.

După câștigarea premiului uriaș, fondul EuroMillions va fi resetat. Următoarea extragere, programată pentru marți, 26 august, va porni de la un jackpot de 17 milioane de euro.