Joi, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.



La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).



La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 44.900 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

