Deși aceasta a fost scoasă din mașină, nu a răspuns la maneverele de resuscitare fiind declarat decesul. Potrivit unui prim raport al poliției, citat de Business Insider, nu este clar cum a ajuns mașina în apă.

Martorii spun că au văzut mașina intrând în râu printre parapeții de protecție. Poliția nu a precizat dacă a fost vorba despre un act intenționat, spunând că ancheta este în desfășurare.

În imaginile filmate de jurnaliștii locali poate fi observat un salvator al Gărzii de Coastă care coboară pe un cablu din elicopter pentru a ajunge la mașină.

A car went into the Niagara River at the brink of the falls near Prospect Point. They are waiting on a helicopter to recover. #NiagaraFallsUSA pic.twitter.com/Ee0fq6gZbF