Cutremurul a avut loc la primele ore ale dimineții, când mulți dintre localnici dormeau. Nu au reușit să se salveze și au rămas prinși sub dărâmături. Dintre cei care au pierit, majoritatea sunt femei și copii.

Epicentrul s-a situat la o adâncime de 20,8 kilometri, potrivit CNN.

Earthquake hits #Pakistan; At least 25 people have been killed in an #earthquake in Pakistan’s #Balochistan province in the early hours of #Thursday.#زلزالا۔ pic.twitter.com/WTeSdfNMb3