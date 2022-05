❗️In the Luhansk region, Lysychansk gymnasium was completely burned down from orcs shelling. pic.twitter.com/MV0nueFQ8H

Potrivit NEXTA, invadatorii ruși au distrus "moștenirea istorică a Ucrainei".

Rușii au distrus clădirea gimnaziului Lisichansk, construită în secolul al XIX-lea, de maeștri belgieni.

A fost una dintre cele mai frumoase școli din Ucraina, mai arată sursa citată.

Așa arăta gimnaziul din Lisichansk înainte de incendiul provocat de armata rusă.

This is how the gymnasium in #Lisichansk looked like before the fire. pic.twitter.com/io6FUnuQe2