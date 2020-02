Fostul președinte al Egiptului Hosni Mubarak a murit

Hosni Mubarak a fost președinte al Egiptului timp de 30 de ani, înainte să fie obligat să demisioneze, în 2011, în urma unor proteste. Hosni Mubarak a fost închis ani de zile după revolta populației, fiind găsit vinovat de complicitate la uciderea protestatarilor, dar a fost eliberat în 2017, după ce a fost achitat de majoritatea acuzațiilor. Succesorul ales de Mubarak, Mohamed Morsi, a fost și el înlăturat de la putere, printr-o lovitură de stat militară susținută de populație, în 2013. Mulți văd ecouri ale stilului de conducere al lui Hosni Mubarak în actualul lider al Egiptului, fostul general Abdel Fatah al-Sisi.



