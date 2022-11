Mihail Kasianov a declarat că retragerea trupelor rusești din Harkov și Herson este o „demonstrație că Putin pierde războiul”. „Cred că în câteva luni va avea loc ultimul act (de război - n.r.)”, a declarat el pentru Sky News, citat de Mediafax.

Cu toate acestea, fostul premier a avertizat că „Putin nu vrea să se oprească” și l-a descris pe președintele rus ca fiind un „fanatic”. Chiar și așa, Kasianov a spus că „începutul sfârșitului a început deja”.

