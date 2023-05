Sunt zile de foc pentru locuitorii orașului Bahnut, devenit noul Mariupol din cauza bombardamentelor permanente ale rușilor. Orașul a devenit cel mai disputat în actuala etapă a războiului din Ucraina, înaintea contraofensivei trupelor ucrainene și în așteptarea zilei de 9 mai - Ziua Victoriei, pe care Vladimir Putin intenționează să o celebreze cu mare fast, potrivit presei internaționale și a celei ruse. Bahmut se află în tirul rușilor de 10 luni, în încercarea de a-l ocupa, însă rezistența ucraineană nu a făcut posibil încă acest lucru. Rușii au cucerit până acum partea de est a orașului și periferiile din nord și sud, pozițiile fiind cedate în parte și recucerite în luptele eroice duse în Bahmut. Planul rușilor de a închide un inel la Bahmut a fost dat peste cap de opoziția ucrainenilor.

Cadoul pentu „țarul Rusiei” este pregătit intens de trupele rusești. Chiar dacă liderul grupului de mercenari Wagner a amenințat că va părăsi Bahmutul din lipsa muniției și a efectivelor reduse, pe 10 mai, după Ziua Victoriei, acesta continuă să atace pozițiile ucrainene. Bombardamentele rușilor au loc asupra clădirilor rezidențiale, fără a se ține seama de prezența civililor.

Potrivit presei, populația orașului a fost decimată, din cei peste 70 de mii de locuitori au rămas puțin peste 10 mii în ultimele 10 luni de foc.

Imagini apocaliptice din Bahmut au fost postate pe rețelele de socializare în ultimele zile.

Soldații ucraineni își apără cu ultimele forțe pozițiile. Comandantul diviziei Terra din Bahmut a anunțat luni că „apărătorii ucraineni au avansat în Bahmut și au eliberat un kilometru de pământ ucrainean. Rusia a aruncat recent în luptă oameni și muniție în Bahmut pentru a „elibera” orașul până pe 9 mai. Războinicii noștri au alte planuri”.

Commander of Terra division in Bakhmut: Ukrainian Defenders advanced in Bakhmut and liberated a kilometer of Ukrainian land.



Russia has been throwing people and ammunition into Bakhmut recently to "liberate" the city by 9th May. Our Warriors have other plans.



Glory to Heroes! pic.twitter.com/wuDow2Ftln