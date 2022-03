”Azi am găsit un obstacol anti-tanc la un baraj rutier din Kiev, cu o plăcuță care indica faptul că este o antichitate din Al Doilea Război Mondial scoasă dintr-o expoziție de muzeu”, a scris acesta pe Twitter, postând și o imagine cu exponatul readus în funcție.

