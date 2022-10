Din primele informații, explozia s-a produs la un tren de combustibil care pelca din Rusia către peninsula anexată ilegal în 2014.

Incendiul poate fi văzut de la zeci de kilometri.

Flăcarile au distrust infrastructura.

Podul a fost construit în urma cu 3 ani și este printre favoritele lui Putin.

According to data of the russian mass media, "the tank with fuel is on fire."#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB