Explozia a avut loc în jurul prânzului local (ora 13:00 în România) și a generat un nor dens de fum vizibil din zona înconjurătoare. Pompierii din cadrul uzinei au reușit să controleze incendiul într-o oră, dar au observat că „nivelurile de hidrocarburi” din uzină și din zona adiacentă erau „ușor mai ridicate”. Totuși, nu s-au înregistrat riscuri majore pentru populația orașului Ludwigshafen dincolo de disconfortul cauzat de mirosuri și vizibilitate redusă.

În urma incidentului, autoritățile locale au recomandat cetățenilor să-și mențină feroneriile închise și să oprească sistemele de climatizare ca măsură de precauție pentru a evita inhalarea fumului și a altor substanțe.

Uzina BASF a mai fost scena unor incidente grave în trecut. În 2016, o altă explozie și un incendiu au provocat decesul a cinci persoane. Această unitate industrială găzduiește aproximativ 39.000 de angajați.

În jurul orei 16:00, ora României, acțiunile BASF au înregistrat o scădere de 2% pe DAX, indicele principal al bursei din Frankfurt, ca urmare a incidentului.

Cauzele exacte ale exploziei sunt în continuare investigate. Autoritățile colaborează cu reprezentanții uzinei pentru a stabili circumstanțele și factorii care au contribuit la producerea acestui incident major.

Deși situația a fost controlată și nu există pericol iminent pentru public, incidentul pune în lumină provocările de siguranță cu care se confruntă marii producători chimici și necesitatea continuării măsurilor stricte de prevenire a accidentelor industriale.

