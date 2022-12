UPDATE 15:53 - Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului: „Potrivit datelor Transgaz, România nu e afectată de explozia de la conducta de gaz care traversează granița dintre Rusia și Ucraina la Sudzha.”

Conducta, care pleacă din nord-vestul Siberiei din Rusia și trece prin Ucraina, a fost secționată în zona Chuvashia din Rusia, în regiunea vestică, a anunțat postul de știri RBC.

A big blast reported today in Russia’s Chuvashia, on a section of the Urengoi-Pomary-Uzhhorod pipeline, which carries gas exports from Russia to Ukraine & Europe. Crazy footage from local Telegram channels: pic.twitter.com/xttTYqCkFM