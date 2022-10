„O mașină a explodat în apropierea clădirii grupului media ZaMedia din Melitopol”, avariind-o și casele rezidențiale din apropiere, a declarat administrația locală pro-Moscova pe Telegram, adăugând că „cinci persoane au fost ușor rănite, inclusiv angajați ai grupului media”. Una dintre ele a fost spitalizată.

A car exploded near the office of a #Zaporizhzhia TV company in occupied #Melitopol . pic.twitter.com/cuSNR1BdNB

Presa ucraineană afirmă că explozia a avut loc în apropierea filialei serviciului secret rus FSB din oraș.

In Melitopol, near building of TV company ZaTV, created by Russian propagandists, an explosive device detonated.

5 employees were injured. - Russian media report



As local media reports building owner is Yevgen Balitsky

Russian appointed Governor of Zaporizhia Oblast pic.twitter.com/mSE4qEEBv6