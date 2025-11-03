În urma acesteia, cel puțin 23 de oameni, printre care și minori, au murit și alte 12 persoane au fost rănite și transportate la spital.

Explozie într-un magazin din Mexic

Potrivit primelor investigații, explozia ar fi fost cauzată de un transformator defect.

Oamenii legii au declarat că majoritatea victimelor nu au murit din cauza detonării în sine, ci din cauza inhalării de gaze toxice.

Lanțul de supermarketuri și-a exprimat profunda tristețe și a promis să coopereze îndeaproape cu autoritățile.