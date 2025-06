Potrivit postului China National Radio (CNR), care citează date oficiale furnizate de Centrul de Comandament pentru Situații de Urgență, salvatorii se confruntă cu o situație „complexă și instabilă”, întrucât există riscul producerii unor noi explozii în perimetrul afectat. Terenul montan și lipsa unei surse de apă în apropiere complică suplimentar intervenția echipelor de urgență.

Autoritățile au trimis la fața locului o echipă a Ministerului Gestionării Urgențelor, care coordonează operațiunile și a cerut o anchetă rapidă pentru a stabili cauza exactă a exploziei și responsabilitățile implicate. Oficialii au subliniat că prioritatea imediată este protejarea vieților și prevenirea altor incidente.

Massive explosion at China\"s chemical plant in Shandong province pic.twitter.com/KlN79Bzvgz

Explozia de la Changde readuce în prim-plan vulnerabilitățile sistemului industrial chinez, în special în sectoarele considerate de risc ridicat, cum este cel al producției de artificii. În ciuda eforturilor guvernamentale de a spori controalele și de a înăspri normele de securitate, accidentele industriale grave continuă să aibă loc cu o frecvență îngrijorătoare.

În luna mai, o explozie produsă la o fabrică chimică din Gaomi, în provincia Shandong, a dus la moartea a cinci persoane. Iar în 2015, una dintre cele mai mari tragedii industriale din ultimele decenii s-a produs la Tianjin, unde o explozie într-un depozit de substanțe chimice a provocat moartea a cel puțin 165 de oameni.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii precise despre circumstanțele în care s-a produs explozia din Hunan. Ancheta oficială va analiza respectarea normelor de siguranță, echipamentele folosite și posibilele deficiențe în procesul de producție sau depozitare a materialelor pirotehnice.

"Broken glass" special effects on a glass bridge along a cliff in North China\"s Hebei Province scare tourists pic.twitter.com/GHBZhNaGq7