Cum s-a produs accidentul

Pe 13 septembrie, Qin, o localnică din Quanzhou, se plimba printr-o zonă împădurită când, din neatenție, a căzut într-o fântână adâncă, abandonată de ani buni. Construcția acesteia – îngustă la intrare și mai largă în partea de jos – a făcut imposibilă orice încercare de a ieși la suprafață.

Femeia s-a prins cu disperare de pietrele umede ale peretelui și a rămas acolo ore întregi, confruntându-se cu epuizarea, mușcături de țânțari și atacurile șerpilor care înotau prin apă. Singurul său avantaj a fost faptul că știa să înoate și a reușit să se mențină la suprafață, sprijinindu-se de o piatră mai mare din interiorul fântânii.

Salvarea femeii

Când familia ei a observat că nu s-a întors acasă, a pornit imediat în căutarea ei. Pentru că nu au găsit niciun indiciu, pe 14 septembrie au raportat dispariția. A doua zi, fiul său a cerut sprijinul echipei de intervenție Blue Sky Ruitong din Jinjiang.

Zece salvatori dotați cu o dronă cu termoviziune au început o misiune de căutare în pădure. În jurul prânzului, au auzit un strigăt slab de ajutor și au descoperit, ascunsă sub o perdea de vegetație, fântâna în care Qin era captivă.

Momentul eliberării

După ce au curățat intrarea, salvatorii au văzut-o pe femeie în apă, epuizată, dar încă agățată cu putere de crăpăturile alunecoase ale zidului. După 54 de ore de luptă continuă pentru viață, ea a fost în sfârșit scoasă la suprafață și transportată la spital.

Qin a mărturisit ulterior că instinctul și cunoștințele de înot au ajutat-o să supraviețuiască în acele condiții extreme.

Această experiență dramatică a impresionat întreaga comunitate, fiind considerată o dovadă de curaj și rezistență ieșită din comun.