Rusia a dislocat 11 bombardiere strategice Tu-160 și Tu-95MS, capabile să transporte arme nucleare în regiunea arctică Murmansk, portul din peninsula Kola, aflat la 108 de kilometri de granița cu Norvegia și la peste 180 de kilometri de frontiera cu Finlanda.

Experții militari occidentali susțin că acesta este un semnal clar al președintelui Vladimir Putin transmis către Occident.

Aeronavele au capacitatea de a ataca ținte din SUA și toată Europa cu bombe nucleare, mai scrie presa norvegiană. Potrivit imaginilor publicate de presă, imaginile din satelit sunt făcute în urmă cu o săptămână, 7 octombrie.

Imaginile noi din satelit arată că forțele armate ale Federației Ruse au desfășurat cele 11 bombardiere strategice - 7 Tu-160 Blackjack și 4 Tu-95MS Bear-H - în regiunea Murmansk, la doar 32 km distanță de granița cu Regatul Norvegiei.

⚡️Norwegian Media reported that New Satellite images show that Russian Federation Armed Forces deployed 11 Strategic Bombers-7 Tu-160 Blackjack and 4 Tu-95MS Bear-H — in the Murmansk region, 20 Miles/32 Km away the border with the Kingdom of Norway https://t.co/9BEcTnkGmx